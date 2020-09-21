В Мадриде зрители сорвали оперу из-за недостаточных карантинных мер

В Королевском театре Мадрида зрители сорвали представление из-за того, что, по их мнению, организаторы не соблюли санитарные нормы. Об этом пишет El Mundo.

Опера Джузеппе Верди «Бал-маскарад» должна была состояться в пятницу. Пришедшие на представление зрители начали жаловаться, что между теми, кто пришел не вместе, нет свободных кресел. Недовольным предложили пересесть или уйти.

Однако многие зрители не стали слушать советы и продолжили протестовать, находясь на своих местах. В результате представление пришлось отменить.

По словам руководства театра, нормы заполнения зала были соблюдены: заняты 51,5% кресел при разрешенных 65%. Более того, на антикоронавирусные меры было потрачено полмиллиона евро. На входе у всех зрителей мерили температуру, а внутри театра были установлены 140 санитайзеров.

Мадрид, Зоя Осколкова

Мадрид. Другие новости 21.09.20

Эпидемиолог назвал вероятной третью волну коронавируса в Сербии. / В Екатеринбурге из-за коронавируса закрыты классы в 14 школах. / В Зауралье несколько учебных заведений переводят на дистанционное обучение. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»