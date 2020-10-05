Париж и пригороды объявили «зоной максимальной опасности» по Covid-19

Париж и его пригороды уже во вторник, 6 октября, будут относиться к зоне максимальной опасности по распространению коронавирусной инфекции нового типа, пишет Figaro. Соответствующее решение было принято на фоне того, как на протяжении нескольких дней было превышено сразу несколько пороговых показателей. В частности, речь идет об общем уровне инфицирования коронавирусом, уровне заболеваемости среди пожилых, заполненности коечного фонда.

Новые ограничения в Париже и трех его пригородах введут на 15 дней. Однако при необходимости, срок действия ограничительных мер будет продлен. С завтрашнего дня заведения общественного питания будут обязаны идентифицировать своих посетителей, чтобы в случае выявления Covid-19 у одного из них была возможность предупредить других посетителей. Дистанция между посетителями должна составлять 1,5 метра. Оплату должны принимать только непосредственно за столиками клиентов. Также принято решение ограничить время работы заведений до 22:00.

Барам, кафе и ресторанам, которые не смогут соблюдать новые правила, должны приостановить работу. Представители гостинично-ресторанного бизнеса назвали новые меры очередным ударом для отрасли, которая и без того пострадала во время пандемии и вызванного ей кризиса.

Оказавшиеся в «зона максимальной опасности» учебные заведения – школы, вузы и другие – должны перевести половину своих учеников на дистанционное обучение.

Париж, Иван Гридин

Париж. Другие новости 05.10.20

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