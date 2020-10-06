В Силах самообороны Японии произошло массовое заражение Covid-19

Десятки сотрудниц Сил самообороны Японии заразились коронавирусом на вечеринке. Об этом сообщает телеканал NHK.

190 девушек приехали на стажировку на базу Сухопутных сил самообороны «Кэмп-Асака». В один из выходных дней 44 участницы взяли в аренду автобус у частной компании и поехали на барбекю.

Позже у 28 девушек выявили коронавирусную инфекцию. По мнению официальных лиц, на вечеринке не соблюдалась дистанция, кроме того, заболевшие пренебрегли другими мерами предосторожности.

По данным Университета Джона Хопкинса, в Японии Covid-19 выявили у 86 тысяч человек. 1,6 тысячи скончались, 78 тысяч выздоровели. 1 октября японские власти ослабили ограничения на въезд в страну для иностранных граждан, за исключением туристов. Приезжающие обязаны проходить двухнедельную изоляцию.

Токио, Зоя Осколкова

Токио. Другие новости 06.10.20

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