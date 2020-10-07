Американец дважды переболел Covid-19 с разными симптомами

Житель США Джордан Джози дважды переболел коронавирусом. В обоих случаях у мужчины были разные симптомы заболевания, а после первого тест выявил наличие антител.

29-летний Джози заболел коронавирусом весной. У него была высокая температура, одышка и боли во всем теле. Спустя два месяца мужчина полностью излечился, анализы показали наличие антител.

Американец занялся спортом и продолжил жить обычной жизнью. В июне у мужчины резко пропал аппетит, появилась сильная усталость. «Я не мог подняться по лестнице или прогуляться по району», – рассказал Джози журналистам CNN.

По мнению профессора медицины отдела инфекционных заболеваний и международной медицины в Медицинской школе Университета Миннесоты Сьюзан Клайн, это может быть пример повторного инфицирования коронавирусом. Однако также мужчина мог не полностью выздороветь в первый раз. Для того чтобы точно ответить на этот вопрос, медикам придется провести генетическое секвенирование образцов вируса.

Вашингтон, Зоя Осколкова

Вашингтон. Другие новости 07.10.20

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