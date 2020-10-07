Индонезиец совершил подкоп для побега из карантина по Covid-19 в Южной Корее

В Южной Корее моряку из Индонезии удалось сбежать из карантинного учреждения, совершив подкоп. Он вырыл яму под временной стеной в Сеуле. Об этом рассказал официальный представитель Минздрава страны Сон Янг-Рэй, передает CNN. Известно, что мужчина въехал в страну по морской визе и 21 сентября был отправлен на коронавирусный карантин.

Его должны были выпустить 5 октября, но не дождавшись одного дня, моряк сбежал. Полиция начала поиски, но пока безуспешные. Отмечается, что его тесты на Covid-19 были отрицательными и никаких симптомов не наблюдалось.

По словам Сона, после инцидента в карантинном объекте были установлены дополнительные камеры видеонаблюдения, а число полицейских, охраняющих карантинный объект, было увеличено.

Согласно нововведениям, на фоне коронавирусной пандемии прибывающие в Южную Корею иностранцы должны отправиться на 2-недельный карантин в госучреждение.

Сеул, Иван Гридин

Сеул. Другие новости 07.10.20

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