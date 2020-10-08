Канадцев привьют от коронавируса бесплатно

Власти Канады бесплатно обеспечат всех жителей страны вакциной от коронавирусной инфекции. Об этом сообщил премьер-министр Джастин Трюдо во время выступления в парламенте.

«Мы очень ценим нашу универсальную систему здравоохранения, а это означает, что такие вещи, как спасительные вакцины, всегда предоставляются канадцам бесплатно», – заявил глава канадского кабмина.

Правительство Канады заключило контракты на поставку вакцины с крупными фармацевтическими компаниями. Как только препарат будет произведен, в систему здравоохранения страны поступит более 300 млн доз, передает ТАСС.

С начала пандемии коронавируса в Канаде заразились более 173 тысяч человек. Covid-19 стал причиной смерти 9,5 тысячи канадцев. В последний месяц в стране наблюдается резкий рост числа заболевших.

Оттава, Зоя Осколкова

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