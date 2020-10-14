Криштиану Роналду заболел коронавирусом

У прославленного футболиста Криштиану Роналду обнаружили коронавирусную инфекцию. Об этом сообщила Португальская федерация футбола (FPF).

Тест на Covid-19 Криштиану Роналду дал положительный результат, говорится в сообщении на сайте федерации. Футболист не сможет принять участие в игре со Швецией, которая состоится в среду вечером в Лиссабоне в рамках Лиги Наций.

Отмечается, что спортсмен хорошо себя чувствует. Болезнь протекает бессимптомно. В настоящее время Роналду находится на карантине.

Другие игроки португальской сборной также сдали анализ на коронавирус. Все тесты оказались отрицательными.

По словам главного тренера команды Португалии Фернанду Сантуша, Роналду покинул расположение сборной. «Криштиану в порядке. Он говорит, что просто хочет играть. Отсутствие любого игрока из-за коронавируса – огромная потеря, но отсутствие Роналду очень ощутимо», – цитирует Сантуша Record.

Лиссабон, Зоя Осколкова

Лиссабон. Другие новости 14.10.20

«Ситуация остается крайне напряженной»: в России на фоне второй волны covid-19 зафиксирован рост заболеваемости гриппом и ОРВИ. / Уровень инфицирования ковидом медицинских работников существенно снизился. / «Очень обнадеживающе»: в РАН оценили испытания третьей вакцины от Covid-19. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»