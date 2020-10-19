От Covid-19 умер украинский фитнес-блогер, отрицавший существование коронавируса

Украинец Дмитрий Стужук скончался после заражения коронавирусом, в существование которого он не верил. Мужчина пропагандировал здоровый образ жизни и занимался спортом, однако крепкое здоровье не помогло 33-летнему фитнес-блогеру справиться с Covid-19.

В соцсетях у Стужука около 2 млн подписчиков. Мужчина выкладывал фото с тренировок и писал о здоровом образе жизни. При этом он отрицал существование коронавирусной инфекции, пока сам не заразился на отдыхе в Турции, пишет Daily Mail.

«Я был одним из тех, кто думал, что ковида не существует... пока не заболел, – написал в одной из последних публикаций блогер. – Covid-19 – это не недолговечная болезнь! И она тяжелая». Он сообщил, что проснулся в Турции с распухшей шеей и затрудненным дыханием.

Вернувшись на Украину, Стужук стал тест и получил положительный результат. Ему потребовался кислородный аппарат для дыхания. Через восемь дней он почувствовал себя лучше и с разрешения врачей покинул переполненную больницу.

Спустя несколько часов мужчину доставили в больницу в тяжелом состоянии и без сознания, сообщила его бывшая супруга София. По ее словам, у Дмитрия были проблемы с сердечно-сосудистой системой. «Его сердце не справляется», – написала София, а также добавила, что у мужа была клиническая смерть, но врачам удалось запустить сердце. Чуть позже стало известно, что Дмитрий Стужук скончался.

Киев, Зоя Осколкова

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