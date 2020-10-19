«Мы видим, что заразиться легче»: в Норвегии обнаружили новую мутацию коронавируса

В норвежском городе Тронхейме выявили новую мутацию коронавируса, которая может быть более заразной, чем ранее известные. Об этом сообщает газета VG со ссылкой на главного врача муниципалитета Туве Ресстада.

В Тронхейме за последние дни коронавирусом заразились 35 человек, в том числе 8 – за минувшие выходные, около 1500 человек помещены в карантин.

По словам Ресстада, вспышка Covid-19 в Тронхейме может быть связана с мутацией коронавируса, которая, вероятно, более заразна. «Мы видим, что заразиться легче. Вам не обязательно находится в тесном контакте. Кроме того, вы быстрее заболеете, поскольку вирус ведет себя иначе», – сказал Ресстад.

В пятницу образцы вируса были отправлены из больницы Святого Олафа для анализа в Национальный институт общественного здравоохранения (FHI). В воскресенье медик получил ответ от FHI.

«По предварительным оценкам, это новый вариант, которого раньше не было в Норвегии», – сказал Ресстад. Впрочем, специалисты FHI заявили, что пока преждевременно говорить, является ли эта мутация более заразной и какими еще свойствами она обладает. Исследования на этот счет продолжаются.

Добавим, что в воскресенье, 18 октября, в Норвегии были подтверждены 88 новых случая коронавируса, что заметно превышает показатели лета. Общее число выявленных случаев инфицирования в стране достигло 16 457, от коронавируса умерли 278 пациентов.

Осло, Наталья Петрова

Осло. Другие новости 19.10.20

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