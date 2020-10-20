У переболевших Covid-19 могут быть серьезные проблемы с сердцем

Американские ученые пришли к выводу, что коронавирусная инфекция может стать причиной серьезных повреждений сердца. В группе риска находятся те, у кого заболевание протекало в тяжелой форме.

Covid-19 нарушает процесс свертывания крови, а также повреждает легкие и их способность перерабатывать свежий кислород в кровь, говорят специалисты Американского колледжа кардиологии. В наибольшей опасности находятся пациенты, которым пришлось пройти вентиляцию легких и применяемые вместе с этим седативные препараты, передает CNN Health.

Вирус острого респираторного синдрома (SARS), бушевавший в 2003-2004 годах, был причиной долговременного повреждения легких, перенесшие его люди в течение года не могли полностью восстановить функции организма. В случае с Covid-19 речь идет о долгосрочном влиянии на работу сердца. Примерно у четверти пациентов с коронавирусом наблюдается повреждение миокарда, указывают медики.

Риск осложнений очень высок у людей с избыточным весом, высоким уровнем сахара в крови, повышенным давлением и высоким уровнем холестерина. У многих американцев наблюдаются все четыре проблемы одновременно.

Вашингтон, Зоя Осколкова

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