В Новосибирской области вводят коронавирусные ограничения

Власти Новосибирской области приняли решение ограничить работу баров, кафе и ночных клубов, а также продлить школьные каникулы до 9 ноября. С 26 октября в школах региона начинаются каникулы, которые продлятся две недели, также вводятся ограничения по работе предприятий общественного питания, ночных клубов в ночное время. Соответствующие решения были приняты в ходе заседания оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции нового типа, которое провел губернатор Андрей Травников.

Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, первокурсников учреждений среднего профессионального образования переведут на дистанционное обучение с 26 октября. Заведениям общепита и ночным клубам будет позволено работать до полуночи. Исключения сделают для кафе и ресторанов, расположенных на территории аэропортов, вокзалов и гостиниц.

Новосибирск, Иван Гридин

Новосибирск. Другие новости 21.10.20

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