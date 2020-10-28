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Четверг, 29 октября 2020, 02:32 мск

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Ученые указали на связь чистоты воздуха и смертности от Covid-19

Загрязнение воздуха стало причиной гибели более 170 тыс. человек, заразившихся коронавирусной инфекцией нового типа во всём мире. К такому выводу пришла Международная группа исследователей, работа которых опубликована в журнале Cardiovascular Research.

По их оценкам, 15% от общего числа смертей от Covid-19 в 1,15 млн во всём мире можно было избежать, если бы воздух не был загрязнен. Ученые отмечают, что токсичные выхлопы от автомобилей и промышленных производств ухудшают общее состояние здоровья, снижая иммунитет. Из-за этого люди становятся более уязвимы перед Covid-19.

Более ранние исследования свидетельствовали о том, что загрязнение воздуха приводит к ежегодной преждевременной гибели порядка 7 млн человек. Загрязняющие вещества усиливают такие патологии, как гипертония, болезнь коронарных артерий, диабет и астма. Эти патологии очень опасны при заражении коронавирусом и часто приводят к тяжелому течению заболевания, увеличивая риск смерти. Ученые использовали математическую модель для расчета числа смертей от Covid-19 на фоне загрязнения воздуха.

Москва, Иван Гридин

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© 2020, РИА «Новый День»

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