Самарским школьникам запретили ходить в торговые центры без родителей

Школьникам в Самарской области запретили посещать торговые центры во время школьных каникул без родителей. Ограничение ввели в целях борьбы с распространением коронавируса.

Запрет был введен по итогам онлайн-совещания у губернатора Дмитрия Азарова. Лицам, не достигшим 18 лет, запрещено находиться зданиях торговых, торгово-развлекательных центров, в том числе на территории фуд-кортов, без сопровождения родителей или иных законных представителей на период школьных каникул.

«Это важно, чтобы оградить ребят от риска заражения коронавирусом или другими сезонными респираторными заболеваниями», – сообщается на сайте правительства региона.

Ранее школьные каникулы в Самарской области продлили до 8 ноября.

Самара, Зоя Осколкова

Самара. Другие новости 29.10.20

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