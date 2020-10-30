Обнаружен нетипичный симптом коронавируса

Ученые обнаружили необычное проявление коронавируса. У пациентов опухают стопы и пальцы ног. Об этом пишет The Telegraph.

Нетипичный симптом описали ученые Международной лиги дерматологических сообществ и Американской академии дерматологии. По их словам, Covid-19 может проявляться не только в виде повышения температуры тела и кашля, но и как раздражение на ногах.

У многих пациентов опухали пальцы ног и сами стопы. Это было похоже на симптом обморожения и длилось от одной до четырех недель. У ряда пациентов раздражение не проходило в течение нескольких месяцев.

В настоящее время ученые не могут объяснить, с чем связано такое проявление коронавируса. Необходимы дальнейшие исследования.

Вашингтон, Зоя Осколкова

Вашингтон. Другие новости 30.10.20

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