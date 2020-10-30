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Пятница, 30 октября 2020, 11:59 мск

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В России около 300 кадетов разных училищ заразились коронавирусом

Две вспышки коронавируса зафиксированы в российских кадетских училищах – в Петрозаводске и Владивостоке. В общей сложности Covid-19 заболели около 300 детей. Большинство из них переносит инфекцию в легкой форме.

Первые случаи коронавируса были выявлены в конце сентября во Владивостокском президентском кадетском училище – филиале Нахимовского военно-морского училища. За прошедшее время инфекцию обнаружили у более чем 100 ребят, сообщила «Интерфаксу» уполномоченный по правам ребенка в Приморском крае Ольга Романова.

Проверка проводилась после обращений родителей кадетов. «На момент проведения проверки в учреждении министерства здравоохранения Приморского края находилось девять воспитанников, в госпитале Тихоокеанского флота (ТОФ) – 36, на домашнем карантине – 27. Всего было выявлено более 100 заразившихся воспитанников», – сказала Романова, уточнив, что сейчас в стационарах остаются 12 кадетов, вспышка практически ликвидирована.

В Петрозаводском президентском кадетском училище коронавирусную инфекцию выявили у 175 подростков. Как сообщил уполномоченный по правам ребенка в Карелии Геннадий Сараев, у большинства болезнь протекает бессимптомно. 15 кадетов находятся в больнице, где получают все необходимое лечение.

В училище принимаются меры, чтобы не допустить дальнейшего распространения инфекции. Организовано посменное питание и прогулки на свежем воздухе, добавил детский омбудсмен.

Владивосток, Зоя Осколкова

Владивосток. Другие новости 30.10.20

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© 2020, РИА «Новый День»

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