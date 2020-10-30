В пандемию опаснее ходить в магазин, чем летать на самолете

Американские ученые пришли к выводу, что в шанс подхватить коронавирус во время похода за продуктами гораздо выше, чем в салоне самолета. Об этом сообщает Daily Express.

Специалисты Гарвардского университета провели исследование, по результатам которого сделали вывод – риск подхватить инфекцию во время авиаперелета гораздо ниже, чем при посещении магазина. В первую очередь это связано с работой систем вентиляции на борту самолетов и рециркуляцией воздуха.

Нисходящее направление воздушного потока препятствует распространению вирусов и бактерий. К тому же установленные в лайнерах приборы способны отфильтровать 99% патогенов.

Впрочем, по словам ученых, это не повод отказываться от индивидуальных средств защиты. Эпидемиологи советуют на протяжении всего полета находиться в масках и обрабатывать руки антисептиком.

Вашингтон, Зоя Осколкова

Вашингтон. Другие новости 30.10.20

Ямал опять побил рекорд по коронавирусной смертности. / В России впервые выявили более 18 000 новых случаев коронавируса. / Заболеваемость по Covid-19 в Курганской области чуть снизилась. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»