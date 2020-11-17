Ведущий инфекционист Грузии заболел коронавирусом

В Грузии выявили коронавирус у главы Научно-практического центра инфекционной патологии, СПИДа и клинической иммунологии Тенгиза Церцвадзе. Об этом сообщает администрация тбилисской инфекционной больницы.

По словам медиков, у профессора наблюдаются легкие симптомы Covid-19. Он проходит лечение на дому, состояние здоровья пациента удовлетворительное, в госпитализации он не нуждается.

Церцвадзе – ведущий инфекционист в Грузии, а возглавляемый им центр является основным лечебным учреждением страны для пациентов, зараженных коронавирусом. Несмотря на свои 72 года и вхождение в группу риска, профессор ни на день не прекращал работу.

По последним данным, в Грузии Covid-19 диагностирован у почти 86 тысяч человек. Вылечились около 69 тысяч. Скончались 778 пациентов с коронавирусом.

Тбилиси, Зоя Осколкова

Тбилиси. Другие новости 17.11.20

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