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Вторник, 1 декабря 2020, 11:00 мск

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В Новосибирске пациента с туберкулезом и коронавирусом отправили домой

В Новосибирске проводится проверка из-за данных о том, что пациента с туберкулезом и коронавирусом оставили без медицинской помощи. Об этом сообщает территориальное управление Росздравнадзора.

Ранее в местных СМИ появилась информация о том, что жителя с открытой формой туберкулеза, проходившего лечение в туберкулезном диспансере, повезли в клинику новосибирского НИИ туберкулеза Минздрава РФ для проведения операции. Там у пациента выявили коронавирусную инфекцию и повезли в областную туберкулезную больницу, в которой не оказалось мест. Тогда больного просто высадили на улице и отправили долечиваться дома.

«Территориальным органом Росздравнадзора по Новосибирской области инициированы проверки двух медицинских организаций в связи с информацией в медиа-средствах о факте оставления пациента с коронавирусной инфекцией и туберкулезом легких без медицинской помощи», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

В Росздравнадзоре уточнили, что в ходе проверки рассмотрят правильность организации медицинской эвакуации пациентов с подобными патологиями.

Новосибирск, Зоя Осколкова

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Сибирь, Здоровье, Пандемия коронавируса, Россия, Скандалы и происшествия, Коронавирус из Китая,