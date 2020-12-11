В Латвии от коронавируса умер режиссер Ким Ки Дук

Южнокорейский режиссер Ким Ки Дук скончался в больнице Латвии. Ему было 59 лет. Причиной смерти стали осложнения, вызванные коронавирусной инфекцией.

По данным местных СМИ, Ким Ки Дук приехал в Латвию, чтобы получить вид на жительство. Он планировал купить дом в Юрмале. По словам документалиста Виталия Манского, режиссер прибыл 20 ноября, а с 5 декабря перестал выходить на связь. Позже стало известно, что он был госпитализирован с коронавирусом.

За свои работы Ким Ки Дук был неоднократно удостоен наград международных кинофестивалей. Его драмы «Самаритянка» и «Пустой дом» были отмечены наградами за лучшую режиссуру – «Серебряным медведем» Берлинского кинофестиваля и Венецианского фестиваля. В 2012 году картина «Пьета» завоевала пять премий Венецианского кинофестиваля, включая «Золотого льва» за лучший фильм.

Всего в фильмографии Ким Ки Дука 25 картин, среди которых такие известные ленты, как «Натянутая тетива», «Весна, лето, осень, зима... и снова весна», «Мебиус», «Адрес неизвестен», «Остров» и «Время». Последней его лентой стала драма 2019 года «Растворяться», снятая в Казахстане на русском языке.

Юрмала, Зоя Осколкова

Юрмала. Другие новости 11.12.20

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