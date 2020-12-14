ВОЗ: Covid-19 могут заразиться 1,8 млрд человек из-за проблем с водой в больницах

Около 1,8 млрд человек подвергаются риску инфицирования из-за проблем с водоснабжением в медицинских учреждениях. Об этом сообщили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

«Вода, санитария и гигиена имеют жизненно важное значение для безопасности работников здравоохранения и пациентов, однако не всегда этим службам отдан приоритет», – говорится на сайте ВОЗ.

По данным организации, каждое четвертое медицинское учреждение в мире не имеет водоснабжения, а в каждом третьем нет средств для необходимой гигиены рук. Это равносильно работе без защитных средств, заявил гендиректор ВОЗ Тедрос Гебрейесус.

В докладе приводятся данные о 47 наименее развитых государствах мира. В них в каждом втором медучреждении нет питьевой воды, а в трех из пяти нет базовой санитарной службы. По оценкам авторов доклада, чтобы исправить эту ситуацию, инвестиции в сферу водоснабжения, санитарии и гигиены должны составить около 1 доллара на каждого жителя наименее развитых стран.

Женева, Зоя Осколкова

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