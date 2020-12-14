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Понедельник, 14 декабря 2020, 12:53 мск

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Новосибирским фудкортам и кинотеатрам ТЦ позволят открыться

В Новосибирской области фудкорты и кинотеатры в торговых центрах возобновят работу в ближайшие дни. Однако от посетителей потребуют соблюдать социальную дистанцию и другие меры безопасности для предотвращения распространения коронавирусной инфекции нового типа, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Работа развлекательных площадок и общепита внутри ТЦ раз была временно запрещена 16 октября. Решение было принято на фоне роста заболеваемости Covid-19. По словам губернатора Новосибирской области Андрея Травникова, вопрос о возобновлении работы фудкортов и кинотеатров вынесен на рассмотрение правительства.

При этом он рекомендовал включить такие заведения в план рейдовых проверок по соблюдению необходимых мер безопасности. Уточняется, что в зоне обслуживания фудкортов единовременно должно находиться не более 50 человека. Кинотеатры же не имеют права заполнять зал более чем наполовину.

Новосибирск, Иван Гридин

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