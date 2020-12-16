В Германии установлен рекорд по числу смертей от Covid-19

В Германии за минувшие сутки от коронавирусной инфекции нового типа и вызванных ею осложнений скончалось рекордное с начала пандемии число пациентов – 952 человека. Об этом сообщает берлинский Институт имени Роберта Коха.

Всего с начала пандемии жертвами Covid-19 в Германии стали 23 427 человек. По данным за 15 декабря в стране за сутки выявили 27 728 новых случаев заражения коронавирусом нового типа. В итоге общее число подтвержденных случаев инфицирования в ФРГ достигло 1 379 238.

Ранее, в связи с тяжелой ситуацией по заболеваемости Covid-19 власти Германии приняли решение с 16 декабря ввести жесткие антиэпидемиологические ограничения. С сегодняшнего дня закрыты все точки розничной торговли за исключением продовольственных магазинов, аптек, магазинов оптики, автозаправок, автомобильных и велосипедных мастерских, отделений банков и почты, прачечных и химчисток, отмечает «Немецкая волна».

Введен запрет на работу парикмахерских, музеев, спортзалов, бассейнов, театров, салонов красоты, косметических студий, тату-салонов и ряда других заведений сферы услуг. Приобрести еду в ресторанах и кафе можно только на вынос. Школьников перевели на дистанционное обучение, детские сады закрыты. Службы в церквях проводятся с ограничениями.

В гости ходить теперь тоже проблематично. Максимально допустимое число гостей, которые могут находиться в одной квартире, – пять человек, причем они должны быть максимум из двух семей, дети при этом не учитываются. На Рождество разрешено пригласить гостей, но их число не должно превышать четырех человек.

Берлин, Иван Гридин

Берлин. Другие новости 16.12.20

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