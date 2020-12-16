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Четверг, 17 декабря 2020, 02:53 мск

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В США начались испытания вакцины от коронавируса на основе табака

Американская биотехнологическая компания Kentucky BioProcessing (KBP), дочерняя компания британской табачной компании BAT, объявила о начале испытаний вакцины против Covid-19. Препарат был разработан с использованием табачного листа.

Первая фаза клинических испытаний стартует с разрешения Американского агентства по лекарственным средствам (FDA). Сначала ученые проверят, безопасен ли препарат. Результаты планируется получить в середине 2021 года. Затем в ходе второй и третьей фаз выяснится эффективность вакцины, если регулирующие органы разрешат продолжить испытания.

Отмечается, что в разработке препарата использовался лист табака. Ученые рассчитывают, что новый ингредиент позволит создать благоприятную среду для более эффективного и быстрого производства антител. Кроме того, вакцина будет стабильна при комнатной температуре, в то время как другие препараты против Covid-19 чаще всего необходимо хранить в прохладном месте.

Также компания разрабатывает вакцину против гриппа. «Это наша уникальная технология на основе растений (...), которая позволила нам добиться больших успехов и отреагировать на острую необходимость в эффективных методах лечения и вакцинах » , – прокомментировал директор по научным исследованиям BAT Дэвид О'Рейли.

Нью-Йорк, Елена Васильева

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