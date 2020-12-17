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Четверг, 17 декабря 2020, 13:02 мск

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Американского медработника госпитализировали после прививки от коронавируса

Работнику медицинского учреждения на Аляске понадобилась помощь врачей после введения первой дозы вакцины от коронавируса компаний BioNTech и Pfizer. Об этом сообщает The New York Times.

Это уже второй медработник, у которого реакция на вакцину оказалась негативной. Через десять минут после инъекции у сотрудника больницы появились отек на лице, головокружение и першение в горле.

Пострадавшего доставили в отделение экстренной помощи и дали несколько лекарств. Через час ему стало лучше. По данным больницы, на которые ссылается издание, это была не аллергия, но другие подробности не приводятся.

Ранее подобная реакция на вакцину от коронавируса BioNTech и Pfizer наблюдалась у двух медиков в Великобритании.

Джуно, Зоя Осколкова

Джуно. Другие новости 17.12.20

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