Бразильцев будут наказывать за отказ от прививки от коронавируса

Верховный суд Бразилии разрешил «косвенно принуждать» граждан, которые отказались ставить прививку от коронавирусной инфекции. Власти смогут вводить ограничения в случае принятия соответствующих законов. Об этом сообщает издание Folha.

Вакцина против Covid-19 может быть обязательной при наличии соответствующего закона. Судья Рикарду Левандовски привел в пример в качестве ограничительных мер в отношении антипрививочников запрет посещать определенные места или заниматься определенной деятельностью.

При этом в решение суда подчеркивается, что для того, чтобы поставить прививку, необходимо согласие гражданина – любое решение о принудительной вакцинации людей, то есть без их явного согласия, будет являться нарушением конституции.

Бразилия находится на третьем месте в мире по числу выявленных случаев коронавируса. На данный момент в стране заразились более 7 млн человек, 184,8 тысячи инфицированных скончались. Бразильское правительство планирует провести вакцинацию всего населения в 2021 году.

Бразилиа, Зоя Осколкова

Бразилиа. Другие новости 18.12.20

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