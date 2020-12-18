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Пятница, 18 декабря 2020, 13:11 мск

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Германия установила национальный антирекорд по суточной заболеваемости Covid-19

В Германии за сутки коронавирусной инфекцией заразилось рекордное число людей. Как сообщает берлинский Институт вирусологии имени Роберта Коха, за минувший день в стране заболели 33 777 человек, что стало самым высоким показателем в стране с начала вспышки инфекции на территории страны.

Согласно подсчетам института, общее число случаев инфицирования в Германии достигло 1 439 938. За все время от коронавирусной инфекции и вызванных ею осложнений скончались 24 938 человек, в том числе 813 человек за последние сутки.

Берлин, Иван Гридин

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В мире, Пандемия коронавируса, Германия, Коронавирус из Китая, Эпидемии,