Германия установила национальный антирекорд по суточной заболеваемости Covid-19

В Германии за сутки коронавирусной инфекцией заразилось рекордное число людей. Как сообщает берлинский Институт вирусологии имени Роберта Коха, за минувший день в стране заболели 33 777 человек, что стало самым высоким показателем в стране с начала вспышки инфекции на территории страны.

Согласно подсчетам института, общее число случаев инфицирования в Германии достигло 1 439 938. За все время от коронавирусной инфекции и вызванных ею осложнений скончались 24 938 человек, в том числе 813 человек за последние сутки.

Берлин, Иван Гридин

Берлин. Другие новости 18.12.20

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