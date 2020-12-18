В США забраковали 400 тысяч доз вакцины от коронавируса

Биотехнологическая компания Moderna уничтожила 400 тысяч доз вакцины от коронавируса. Проблемы возникли на финальных этапах производства препарата. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на иммунолога Монсефа Слауи.

По его словам, уничтоженные препараты были частью более крупной партии вакцины в размере 1,4 млн доз. У производителя возникли проблемы с фильтрацией. Слауи отметил, что для технологических процессов подобной сложности характерны сбои такого рода.

В Moderna заявили, что этот случай не помешает произвести в срок 20 млн доз в этом месяце и от 85 до 100 млн доз для США в первом квартале 2021 года.

Ранее стало известно, что работнику медицинского учреждения на Аляске понадобилась помощь врачей после введения первой дозы вакцины от коронавируса компаний BioNTech и Pfizer. Ранее подобная реакция на прививку наблюдалась и у двух медиков в Великобритании.

Вашингтон, Зоя Осколкова

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