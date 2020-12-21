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Понедельник, 21 декабря 2020, 12:33 мск

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Во Франции появился медальон, убивающий коронавирус

Фото: Pixabay

Французские ученые разработали устройство, которое почти полностью избавляет от коронавирусов в воздухе. Об этом сообщает газета Le Parisien.

Гаджет имеет небольшие размеры и его можно носить на шее. В медальон встроен озонатор и некий минерал, название которого держится в тайне. Новинку уже одобрили в парижском институте Пастера.

Авторы изобретения взяли за основу наработки против малярии. Так малярийные комары прилетают на молекулы запаха человека. Специалисты создали аппарат, под воздействием которого вокруг человека создавалось электрическое поле, молекулы оседали на землю, поэтому комары не могли найти жертву по запаху.

Тот же принцип применили к коронавирусам. Устройство поместили в замкнутое пространство с большим количеством различных инфекций. Уже через 10 минут оно уничтожило 94% вирусов.

Компания начала массовое производство медальонов и теперь выпускает по 400 штук в день.

Париж, Зоя Осколкова

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Европа, В мире, Здоровье, Пандемия коронавируса, Коронавирус из Китая,