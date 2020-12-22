В Китае целый мегаполис протестируют на коронавирус

В Китае население города-миллионника подвергнут тестированию на коронавирус из-за нескольких случаев заражения. Об этом сообщает China News.

По данным агентства, накануне в городе Далянь выявили восемь случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего в городе болеют 17 человек, из них у 12 инфицированных нет никаких симптомов Covid-19.

Власти приняли решение протестировать все население Даляня. По мнению городской администрации, это позволит быстро купировать распространение инфекции на ранних стадиях.

На то, чтобы взять анализ у 6 млн человек, у местных медиков есть три дня. К настоящему моменту проведено более 1,25 миллиона тестов.

Пекин, Зоя Осколкова

Пекин. Другие новости 22.12.20

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