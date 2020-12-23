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Среда, 23 декабря 2020, 10:11 мск

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В Забайкалье запретили новогодние корпоративы

В Забайкалье ввели новые ограничения для борьбы с распространением коронавирусной инфекцией. Под запрет попали новогодние корпоративы. Об этом сообщает пресс-служба правительства края.

«Принято решение с 23 декабря по 15 января включительно запретить праздники в трудовых коллективах, шоу-программы, караоке», – сказал зампред правительства Забайкалья Александр Бардалеев.

Запрет действует в отношении торговых объектов, турбаз, фитнес-центров и гостиниц. При этом кафе и рестораны могут работать, как и прежде, до 23:00.

«Лучшая мера поддержки для бизнеса – возможность работать. Главное – соблюдать все меры безопасности», – отметил Бардалеев.

В Забайкальском крае за весь период пандемии выявили более 25 тысяч инфицированных коронавирусом, 358 заболевших скончались.

Чита, Зоя Осколкова

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Дальний Восток, Здоровье, Общество, Пандемия коронавируса, Россия, Коронавирус из Китая,