Британский штамм коронавируса может легче распространяться среди детей

Британские ученые собрали данные о новом штамме коронавируса и сделали несколько неутешительных выводов. Так мутировавшая инфекция более заразна, а также, вероятно, быстрее распространяется среди детей, чем другие штаммы Sars-CoV-2. Об этом сообщает СNN.

Свои предположения, основанные на последних данных, озвучили ученые из Консультативной группы по новым и возникающим респираторным вирусам во время виртуального брифинга для прессы. Новый вариант коронавируса, который, как считается, возник в юго-восточной Англии, может быть на 71% более распространенным, чем другие штаммы.

По словам профессора новых инфекционных заболеваний Оксфордского университета Питера Хорби, как только стало известно о новом штамме коронавируса, ученые предположили, что он может быть более заразным. «Теперь у нас есть большая уверенность в том, что этот вариант действительно имеет преимущество в передаче по сравнению с другими вариантами вируса, которые в настоящее время находятся в Великобритании», – отметил профессор.

Профессор Нил Фергюсон из Имперского колледжа Лондона добавил, что некоторые данные позволяют предположить, что новый вариант инфекции «имеет более высокую склонность к заражению детей» по сравнению с более ранними штаммами. Ученые пока не установили, по какой причине так происходит, но об этом говорит полученная в последние дни информация.

Лондон, Елена Васильева

Лондон. Другие новости 23.12.20

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