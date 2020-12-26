«Британский» коронавирус пришел во Францию и Японию

Первые случаи заражения британским штаммом коронавируса выявлены во Франции и Японии. Речь идет о пациентах, которые ранее побывали в Великобритании, передает «Би-Би-Си».

Как сообщается, во Франции вирус обнаружился у жителя города Тур, который приехал из Лондона. Зараженный без симптомов коронавируса был отправлен на самоизоляцию. В Японии штамм выявили у пяти человек, ранее побывавших в Великобритании.

Ранее сообщалось, что «британское» заболевание проникло в Австралию, Данию и Нидерланды.

Многие страны, в том числе Россия, приостановили авиасообщение для путешественников из Великобритании после выявления нового штамма COVID-19, который, по оценкам экспертов, более заразен, чем обычный коронавирус.

Париж, Светлана Антонова

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