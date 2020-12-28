В Китае посадили в тюрьму журналистку, рассказавшую о коронавирусе

Журналистка Чжан Чжань была лишена свободы за свою работу по освещению ситуации с коронавирусом в Китае в то время, когда о нем не было известно. Об этом сообщает AFP.

Женщину задержали в феврале 2020 года после того, как ее трансляции с рассказом о коронавирусе попали в социальные сети. Журналистка критиковала китайские власти за меры, которые они принимали для борьбы с эпидемией.

Суд в Шанхае признал Чжань виновной в нарушении общественного порядка и создании проблемных ситуаций. Женщину приговорили к четырем годам тюрьмы.

В июне, находясь под арестом, журналистка объявила голодовку, тогда ее стали кормить насильно. Чжань заявила, что продолжит протест в случае вынесения жесткого приговора. Ее мать опасается за жизнь дочери.

Стоит отметить, что Чжань далеко не единственная, кто пострадал в Китае из-за критики властей за борьбу с пандемией. На данный момент известно, что восемь человек были так или иначе наказаны за журналистскую деятельность, связанную с коронавирусом.

Пекин, Зоя Осколкова

Пекин. Другие новости 28.12.20

В России впервые за пять дней выявили меньше 28 000 больных Covid-19 за сутки. / Коронавирусная сводка: 404 заболевших, 16 умерших. / Число заболевших коронавирусом в Челябинской области превысило 35 тысяч. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»