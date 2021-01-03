В приграничном с Россией Хэйхэ прекратили работу общественного транспорта из-за коронавируса

Власти приграничного с Россией китайского Хэйхэ с 3 января приостановили работу городского общественного транспорта из-за коронавируса. Запрет вводится как на работу автобусов, так и на такси.

На состоянию на сегодняшний день, в городе выявили 7 случаев заражения коронавирусной инфекцией и двух бессимптомных носителей, говорится в заявлении городских властей.

С 1 января горожанам запретили покидать Хэйхэ самолетами, напоминает РИА «Новости». Тогда в городе было подтверждено два случая Covid-19.

Хэйхэ находится на берегу Амура напротив Благовещенска, города соединены автомобильным мостом, построенным в 2019 году.

Хэйхэ, Наталья Петрова

Хэйхэ. Другие новости 02.01.21

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