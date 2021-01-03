российское информационное агентство 18+

Раскол в РПЦ

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Воскресенье, 3 января 2021, 15:18 мск

Новости Пандемия коронавируса

Новости, Кратко, Популярное

В приграничном с Россией Хэйхэ прекратили работу общественного транспорта из-за коронавируса

Власти приграничного с Россией китайского Хэйхэ с 3 января приостановили работу городского общественного транспорта из-за коронавируса. Запрет вводится как на работу автобусов, так и на такси.

На состоянию на сегодняшний день, в городе выявили 7 случаев заражения коронавирусной инфекцией и двух бессимптомных носителей, говорится в заявлении городских властей.

С 1 января горожанам запретили покидать Хэйхэ самолетами, напоминает РИА «Новости». Тогда в городе было подтверждено два случая Covid-19.

Хэйхэ находится на берегу Амура напротив Благовещенска, города соединены автомобильным мостом, построенным в 2019 году.

Хэйхэ, Наталья Петрова

Хэйхэ. Другие новости 02.01.21

Сыгравший человека-амфибию Владимир Коренев умер от коронавируса. / На Украине подали заявку на регистрацию российской антиковидной вакцины. / В первый день 2021 года в Крыму выявили гораздо меньше заболевших COVID-19, чем в последний день 2020-го. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Коронавирус из Китая

Сыгравший человека-амфибию Владимир Коренев умер от коронавируса

В России за сутки выявили 26 301 случай Covid-19

Вассерман дал прогноз по ситуации с коронавирусом на 2021 год

В России изобрели антидот для коронавируса

Эффективность китайской вакцины от коронавируса составила менее 80%

США предупредили банки о риске махинаций с вакцинами от Covid-19

Роспотребнадзор выявил нарушения в 88 лабораториях, делающих тесты на коронавирус

Власти Калифорнии готовятся к строгому карантину

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Пандемия коронавируса, Транспорт, Коронавирус из Китая,