Китайская вакцина от коронавируса показала эффективность 50%

Вакцина против коронавируса CoronaVac, произведенная китайской компанией Sinovac Biopharm, оказалась эффективной лишь на 50,4%. Таковы результаты тестирования, проведенного специалистами в Бразилии. Этого показателя едва хватает для утверждения вакцины регулирующими органами.

Результаты испытаний китайского препарата на прошлой неделе были гораздо более обнадеживающими, тогда показатель эффективности оценили в 78%, пишет Reuters. После включения в группу участников с легким течением болезни, которые не нуждались в медицинской помощи, эффективность упала до 50,4%.

Директор бразильского биомедицинского центра, который тестировал вакцину, Рикардо Паласиос добавил, что ни один из добровольцев, которым была сделана прививка CoronaVaс, не был госпитализирован. По его словам, это говорит о том, что прививка помогла предотвратить заболевание от средней до тяжелой степени.

Помимо Бразилии вакцину CoronaVac заказали Индонезия, Турция и Сингапур. В других странах, где проходят клинические испытания препарата, получены другие результаты. Так, по данным турецких ученых, ее эффективность составляет 91,25%. В Индонезии называют показатель в 65,3%, сообщает The Guardian.

Глава компании-производителя препарата Инь Вэйдун отметил тот факт, что результаты исследований в разных странах очень отличаются. Впрочем, по его мнению, третья фаза доказала высокую безопасность и эффективность CoronaVac во всем мире.

Бразилиа, Зоя Осколкова

Бразилиа. Другие новости 13.01.21

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