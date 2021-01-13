Япония полностью закрыла границы для иностранцев из-за пандемии

Япония запретила въезд для граждан других стран из-за распространения Covid-19. Такое решение власти приняли на фоне заражений новыми штаммами коронавируса, сообщает телерадиокомпания NHK

В Японии наблюдается осложнение эпидемиологической обстановки. В связи с этим японское правительство приняло решение до конца января 2021 года приостановить выдачу новых виз лицам из других государств. Въезд открыт только для граждан страны и иностранцев, постоянно проживающих в ней на основании долгосрочных виз.

При этом было разрешено принимать бизнес-миссии из одиннадцати стран, среди которых Китай, Южная Корея, Таиланд и Вьетнам. Таким образом Токио пытался поддержать деловую активность. Теперь же и бизнесменам запретили посещать Японию до 7 февраля.

По последним данным, число заразившихся Covid-19 в стране превысило 300 тысяч человек. В нескольких префектурах был введен режим ЧС, в крупных мегаполисах действуют особые меры, направленные на сдерживание коронавируса.

Токио, Зоя Осколкова

Токио. Другие новости 13.01.21

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