российское информационное агентство 18+

Раскол в РПЦ

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 13 января 2021, 15:40 мск

Новости Пандемия коронавируса

Новости, Кратко, Популярное

Япония полностью закрыла границы для иностранцев из-за пандемии

Япония запретила въезд для граждан других стран из-за распространения Covid-19. Такое решение власти приняли на фоне заражений новыми штаммами коронавируса, сообщает телерадиокомпания NHK

В Японии наблюдается осложнение эпидемиологической обстановки. В связи с этим японское правительство приняло решение до конца января 2021 года приостановить выдачу новых виз лицам из других государств. Въезд открыт только для граждан страны и иностранцев, постоянно проживающих в ней на основании долгосрочных виз.

При этом было разрешено принимать бизнес-миссии из одиннадцати стран, среди которых Китай, Южная Корея, Таиланд и Вьетнам. Таким образом Токио пытался поддержать деловую активность. Теперь же и бизнесменам запретили посещать Японию до 7 февраля.

По последним данным, число заразившихся Covid-19 в стране превысило 300 тысяч человек. В нескольких префектурах был введен режим ЧС, в крупных мегаполисах действуют особые меры, направленные на сдерживание коронавируса.

Токио, Зоя Осколкова

Токио. Другие новости 13.01.21

В США установлен новый рекорд смертности от коронавируса. / Китайская вакцина от коронавируса показала эффективность 50%. / Президента Армении госпитализировали с двусторонней пневмонией. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Коронавирус из Китая

В Сербии планируют к лету завершить вакцинацию населения от коронавируса

Китайская вакцина от коронавируса показала эффективность 50%

Президента Армении госпитализировали с двусторонней пневмонией

В Австралии настояли на отказе от вакцины AstraZeneca

Люди старшего возраста составили почти половину от общего числа получивших прививку от covid-19 в Москве

Черногория открыла границу для туристов без PCR-теста

Неонатолог рассказал, чем опасен коронавирус у беременных для будущих детей

У жительницы России обнаружили коронавирус с 18 мутациями

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

В мире, Пандемия коронавируса, Туризм, Коронавирус из Китая,