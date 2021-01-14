16 игроков НБА заразились коронавирусом

Коронавирусную инфекцию выявили у 16 игроков клубов Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Зараженных баскетболистов изолировали.

Массовое тестирование проходило 6 января, сообщает пресс-служба НБА. Анализ на инфекцию взяли у 497 спортсменов. У 16 баскетболистов тест показал положительный результат.

В настоящее время все заболевшие Covid-19 находятся на самоизоляции. Их имена и клубы, за которые они выступают, не разглашаются.

Ранее из-за пандемии были перенесены несколько матчей регулярного чемпионата НБА. В частности, 13 января не состоялись игры между клубами «Вашингтон» и «Юта», а также «Финикс» и «Атланта».

Вашингтон, Зоя Осколкова

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