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Четверг, 14 января 2021, 13:28 мск

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В Китае впервые за восемь месяцев скончался больной коронавирусом пациент

В Китае зарегистрировали смерть пациента, который был инфицирован коронавирусом. Об этом сообщили в Государственном комитете по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

Согласно статистике, летальных исходов от последствий заражения коронавирусом в Китае не было с 16 мая 2020 года. «За минувшие сутки зафиксировано 138 новых подтвержденных случаев заболевания, один новый случай смерти», – указывается в тексте, опубликованном на сайте ведомства 14 января.

Из 138 случаев инфицирования 14 являются ввозными, 81 выявлен в провинции Хэбэй, еще 43 – в провинции Хэйлунцзян. Известно, что пациент с Covid-19 скончался в провинции Хэбэй.

По последним данным, в материковом Китае число заболевших коронавирусом достигло 87 844, умерли 4 635 человек. В настоящее время в стране насчитывается 885 активных случаев заболевания, 24 заразившихся находятся в тяжелом состоянии.

Пекин, Зоя Осколкова

Пекин. Другие новости 14.01.21

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