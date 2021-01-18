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Понедельник, 18 января 2021, 09:32 мск

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Жители Словакии не могут покидать дома без теста на коронавирус

Жителям Словакии запретили выходить из дома куда-либо без сдачи теста на коронавирус. Так власти борются с ростом числа инфицированных.

Запрет на выход из дома всех жителей от 15 до 65 лет продлится до 7 февраля. Это касается не только прогулок и походов в магазины, а даже поездок на работу. Свободное передвижение доступно только тем, у кого есть отрицательный тест на коронавирус.

Как сообщил премьер-министр Словакии Игор Матович на пресс-конференции после внеочередного заседания правительства, ужесточение противоэпидемических мер связано с тем, чтобы снизить число летальных случаев Covid-19, а также разгрузить больницы. Кроме того, ограничения призваны помочь ускорить возвращение детей в школы.

В настоящее время в стране, где проживает около 5,5 млн человек, проходит массовое тестирование на Covid-19. В октябре-ноябре 2020 года медики уже брали анализы на инфекцию у всех жителей старше 10 лет, пишет DW.

Братислава, Зоя Осколкова

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