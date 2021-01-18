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Понедельник, 18 января 2021, 09:32 мск

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В Японии школьник не сдал выпускной экзамен из-за неправильно надетой маски

В Токио результаты выпускных экзаменов школьника аннулировали из-за того, что он отказался натянуть на нос защитную маску. Об этом сообщает Kyodo.

По данным агентства, во время экзамена инспектор семь раз попросил ученика правильно разместить маску на лице. Мальчик этого не сделал и таким образом нарушил противоэпидемиологические правила.

При этом школьник не объяснил своего нежелания послушаться инспектора. Согласно правилам, те абитуриенты, которые по состоянию здоровья не могут носить маски, должны сдавать экзамен в отдельном помещении.

Результаты экзамена для поступления в вузы строптивого ученика были признаны недействительными. Отмечается, что в этом году единый экзамен в Японии сдавали более полумиллиона человек.

Токио, Зоя Осколкова

Токио. Другие новости 18.01.21

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В мире, Общество, Пандемия коронавируса, Коронавирус из Китая,