Украина идет на отмену жесткого локдауна на фоне коронавируса

Украина намерена отменить жесткий локдаун из-за коронавируса с 24 января и вернуться к действовавшим ранее ограничениям. Об этом сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль в интервью «Интерфаксу».

«Сейчас мы разрываем ту цепочку, которая образовалась с Нового года до Рождества. Если бы мы не сделали этих зимних каникул, то в феврале вышли бы на критические показатели, которые не позволили нашей медицинской системе справляться», – подчеркнул премьер-министр.

Киев, Иван Гридин

Киев. Другие новости 18.01.21

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