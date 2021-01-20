В США обнаружили калифорнийский штамм коронавируса

Американские инфекционисты выявили новый штамм коронавируса. Разновидность инфекции обнаружили в Калифорнии во время проверки образцов на наличие британского варианта вируса. Об этом сообщает The New York Times.

Специалисты медицинского центра Cedars-Sinai в Лос-Анджелесе изучали вирусные геномы, чтобы выявить, есть ли в США штамм B.1.1.7, но обнаружили совершенно новую мутацию CAL.20. В ходе исследования выяснилось, что на новый штамм приходится более половины образцов вирусного генома в Калифорнии.

Предполагается, что CAL.20C появился в июле, но активно начал активно распространяться с ноября. Он был найден в образцах, взятых в Аризоне, Коннектикуте, Мэриленде, Нью-Мексико, Неваде, Нью-Йорке, Техасе, Юте, Вашингтоне и Вайоминге, а также в Колумбии.

В настоящее время специалисты федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний США пытаются получить дополнительную информацию о новой разновидности вируса. По словам ученых, пока нет доказательств, что калифорнийский штамм более заразный или смертоносный.

Сакраменто, Зоя Осколкова

Сакраменто. Другие новости 20.01.21

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