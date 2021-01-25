Британцам грозят крупные штрафы за игру в снежки и катание на санках

Выпавший в британском графстве Суррей снег стал причиной массовых нарушений противоковидных ограничений. Жители собираются вместе, чтобы поиграть в снежки и покататься на санках.

«В настоящее время мы получаем много звонков и сообщений о том, что люди играют в снежки и катаются на санках. Наслаждайтесь снегом сегодня, но, пожалуйста, не привлекайте других людей, особенно более уязвимых [к коронавирусу]. Пожалуйста, #StaySafe и помните, что правила против Covid-19 все еще применяются», – говорится в твиттере полиции графства.

В Великобритании введены ограничительные меры в период пандемии, за нарушение которых предусмотрен штраф в 200 фунтов. В частности, действуют ограничения на социальные контакты, а также на передвижения. Так, из дома можно выходить только для получения медицинской помощи, либо в магазин для покупки продуктов первой необходимости.

Ранее сообщалось, что житель графства Уорикшир был оштрафован за поездку на автомобиле. Остановившим его полицейским мужчина пояснил, что едет искать покемонов в популярной мобильной игре. Правоохранители сочли эту причину недостаточно значительной, чтобы геймер мог покинуть свой дом.

В Великобритании зафиксировано более 3,6 млн случаев заражения коронавирусом. Жесткие ограничительные меры были введены после выявления так называемого британского штамма. На прошлой неделе министр здравоохранения Мэтт Хэнкок сообщил, что общее число вакцинированных в Соединенном Королевстве достигло 4,61 млн. Несмотря на это премьер-министр Борис Джонсон заявил, что о снятии коронавирусных ограничений в стране, даже частичном, говорить пока рано.

Лондон, Зоя Осколкова

Лондон. Другие новости 25.01.21

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