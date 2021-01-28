В КНР начали брать ректальные мазки на Covid-19

В Китае начали применять ректальный мазок для тестирования на коронавирус. Заместитель заведующего отделением респираторных и инфекционных заболеваний больницы Юань в Пекине Ли Тунцзэн отметил, что такой способ позволяет повысить точность исследований

Китайские медики начали использовать для диагностики коронавирусной инфекции нового типа ректальный мазок наряду с мазком из зева и носоглотки. По словам заместителя заведующего отделением респираторных и инфекционных заболеваний больницы Юань в Пекине Ли Тунцзэн, такой способ позволяет повысить точность исследований. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

Он рассказал, что исследования показали, что образцы коронавируса сохраняются в прямой кишке и выделениях гораздо дольше, чем в верхних дыхательных путях. Он также отметил, что у пациентов с легкой формой заболевания, выявить коронавирус при помощи мазка из зева или носоглотки через три-пять дней заражения не удастся.

Вместе с тем Ли Тунцзэн отметил, что этот способ не так удобен в сравнении другими видами ПЦР-тестов, потому его будут применять лишь для «тестирования ключевых групп в точках централизованного карантина», передает ТАСС.

Пекин, Иван Гридин

Пекин. Другие новости 28.01.21

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