Коронавирус вызвал полную слепоту у пациента

Британские медики описали случай развития стойкой корковой слепоты в результате заболевания коронавирусной инфекцией. Ранее о подобных осложнениях при Covid-19 было неизвестно. Об этом пишет журнал Cureus.

Во время пандемии медики обнаружили множество неврологических осложнений у пациентов с коронавирусом. В частности, у больных наблюдались головная боль, головокружение, энцефалопатия, делирий, менингит, энцефалит, острый поперечный миелит, а также нарушения обоняния и вкуса. По словам ученых, эти проявления вызваны прямым проникновением инфекции в головной мозг и воспалением в нейронных сетях.

Сотрудники Королевской больницы в Дерби описали случай 54-летнего пациента с Covid-19, у которого развилась стойкая корковая слепота – это полное отсутствие зрения, обусловленное поражением затылочных долей головного мозга.

Мужчина поступил в больницу с высокой температурой, одышкой и учащенным сердцебиением. Уровень насыщения кислородом составлял 82%, также пациент испытывал лихорадку, мышечные боли и сухой кашель.

Сначала состояние больного ухудшилось, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Затем пациента удалось стабилизировать, но неврологическое обследование показало наличие у мужчины полной корковой слепоты, сопровождающейся характерным синдромом Антона – состояния, когда человек отрицает потерю зрения. По мере выздоровления пациент начал распознавать формы и цвета, но зрения полностью так и не восстановилось.

Лондон, Зоя Осколкова

Лондон. Другие новости 01.02.21

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