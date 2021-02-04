В Германии заявили об удивлении Запада из-за вакцины «Спутник V»

Россия смогла удивить страны Запада созданием вакцины от коронавирусной инфекции нового типа «Спутник V». Об этом пишет Жак Шустер в материале, опубликованном в немецкой Die Welt.

Он считает, что Россия почти ничем не могла удивить страны Запада с технической точки зрения с октября 1957 года, когда СССР запустил на орбиту первый в мире искусственный спутник Земли. «Лишь вакцина против коронавируса, которая рано поступила на рынок, показала: Россия, пожалуй, больше, чем «Верхняя Вольта с ракетами» (высказывание Гельмута Шмидта об СССР. – прим. ред.)», – написал Шустер.

По его словам, результаты третьей фазы клинических испытаний «Спутника V» говорят о высокой эффективности российской вакцины. Шустер считает, что это оправдывает решение Москвы начать использование вакцины до обнародования окончательных данных о ней.

Напомним, 2 февраля научный журнал The Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических испытаний российской вакцины «Спутник V». Исследование показало, что эффективность препарата против коронавируса нового типа составила 91,6% после анализа данных 19 866 добровольцев. В результате исследований серьезных побочных эффектов не было выявлено, передает РБК.

Первая в России и мире вакцина от коронавируса была зарегистрирована 11 августа 2020 года. Препарат «Спутник V» разработали специалисты Центра имени Гамалеи.

Берлин, Иван Гридин

Берлин. Другие новости 04.02.21

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