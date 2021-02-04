Китай проверит два завода в России из-за коронавируса на упаковке

Китайские надзорные органы намерены провести видеоинспекцию двух российских рыбоперерабатывающих предприятий. Ранее на упаковке продукции этих заводов обнаружили коронавирус. Об этом сообщает Россельхознадзор.

Главное таможенное управление КНР сделало запрос на видеоинспекцию заводов, которые находятся в Хабаровском и Камчатском краях. С начала 2021 года китайские проверяющие трижды выявляли генетический материал коронавируса на упаковке продукции российских рыбоперерабатывающих предприятий.

До инспекции китайскими органами Россельхознадзор намерен организовать предобследование этих заводов с участием специалистов Роспотребнадзора и Росрыболовства.

Из-за вспышки Covid-19 среди рабочих порта Даляня китайские власти ужесточили карантинные меры и прекратили прием экспортных грузов. В настоящее время в порту находятся 10 российских судов, которые ожидают выгрузку 32 000 тонн рыбной продукции, передает «Интерфакс».

Пекин, Зоя Осколкова

Пекин. Другие новости 04.02.21

Курганский губернатор Шумков сообщил, когда в регион придет вакцина «Спутник V». / Летальность коронавируса на Южном Урале продолжает расти. / Эксперт ВОЗ рассказал о вероятности утечки коронавируса из лаборатории в Ухане. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»