Британские ученые проверят эффективность смеси вакцин от коронавируса

Ученые Великобритании запустили исследование взаимозаменяемости вакцин от Covid-19. Специалисты проверят, будет ли эффективной смесь препаратов разных производителей.

Исследование проводится Оксфордским университетом. Для эксперимента выберут 820 добровольцев, которые еще не были привиты от коронавирусной инфекции, пишет The Guardian.

Участники исследования получат смесь вакцин, например, Oxford/AstraZeneca на первом этапе и Pfizer/BioNTech на втором. Одна группа получит другую вакцину на повторном вакцинировании через 12 недель, а другая снова получит тот же препарат. Не исключено, что к испытанию добавят вакцины Novovax и Janssen, если они будут одобрены.

По словам руководителя исследования, доцента вакцинологии Оксфордского университета Мэтью Снейпа, если будет доказано, что вакцины могут быть взаимозаменяемы, это может дать ключ к пониманию того, как увеличить защиту от новых штаммов коронавируса.

«Возможно, при объединении вакцин иммунный ответ будет усилен, есть вероятность возникновения более высокого уровня антител, которые дольше сохраняются в организме», – отметил заместитель главного медицинского директора Англии профессор Джонатан Ван-Там.

Кроме того, можно будет решить вопрос с поставками. В исключительных случаях, если пациентам поставили первую дозу вакцины, а препарата для второго этапа не хватает, его можно будет заменить.

Ожидается, что результаты исследования будут представлены летом 2021 года. В этом случае правительство может пересмотреть рекомендуемую схему вакцинации населения. До этого времени прививки от коронавируса в Великобритании будут ставить по ранее утвержденному графику.

В настоящее время Центры США по контролю и профилактике заболеваний и Всемирная организация здравоохранения не рекомендуют заменять вакцины против коронавируса, поскольку нет данных о безопасности и эффективности такого метода.

Лондон, Зоя Осколкова

Лондон. Другие новости 04.02.21

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