В Италии настаивают на скорейшей регистрации российской вакцины «Спутник V»

Мы попросим провести испытание российской вакцины от коронавирусной инфекции нового типа «Спутник V» максимально быстро, сокращая время на бюрократические процедуры, заявил советник по вопросам здравоохранения области Лацио в Италии Алессио Д'Амато. Он уверен в необходимости ускорить регистрацию российской вакцины в стране.

«Мы можем быстро рассмотреть альтернативы уже подписанным в Европе соглашениям, среди которых, конечно, и произведённая в России вакцина «Спутник V». В конце концов, эту вакцину уже используют во многих странах мира», – приводит его слова RT.

Он отметил, что Италия находится в числе первых стран ЕС после Германии по количеству доступных доз вакцин. «К примеру, в нашей области [Лацио] мы делаем 8 тыс. прививок в день. При этом мы понимаем, что могли бы делать минимум в пять раз больше», – посетовал Д'Амато.

Ранее главврач итальянского Национального института инфекционных заболеваний заявил, что Италия «может и должна» начать использование российской вакцины.

Рим, Иван Гридин

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