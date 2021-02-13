ВОЗ подтвердила возможность повторного заражения коронавирусом

Всемирная организация здравоохранения получила данные о повторных заражениях новыми штаммами коронавируса. Люди заболевают вновь, несмотря на наличие антител. Об этом заявила главный научный сотрудник ВОЗ Сумия Сваминатан.

По ее словам, сообщения о заражении новым штаммом SARS-CoV-2 уже переболевших пациентов были получены из ЮАР. В настоящее время проводятся исследования, чтобы выяснить, насколько хватает иммунитета у тех, кто уже перенес заболевание.

При этом Сваминатан добавила, что среди людей, получивших вакцину от коронавируса, подавляющее большинство переносит инфекцию в легкой форме. Установлено, что вакцинация снижает вирулентность вируса и есть вероятность снижения уровня передачи Covid-19 после прививки.

По последним данным, за время пандемии во всем мире заразились более 108 миллиона человек, около 2,38 миллиона умерли. По числу инфицированных на первом месте находятся США (27,49 млн), затем идут Индия (10,89 млн) и Бразилия (9,76 млн).

Женева, Зоя Осколкова

Женева. Другие новости 13.02.21

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